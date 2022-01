Traffico Roma del 01-01-2022 ore 16:30 (Di sabato 1 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sono in aumento gli spostamenti sulle strade del centro proviamo code a tratti sui Lungotevere da Largo Amerigo Vespucci al ponte Cavour è in quest’ultima direzione molto il Traffico anche sulle vie circostanti Piazza Venezia e Piazza Adriana anche qui file e code poi in via del Muro Torto in direzione Flaminio oggi e domani pedonalizzata via dei Fori Imperiali con deviazioni delle linee bus di zona è sempre parlando di trasporto pubblico oggi orario festivo con le ultime corse della metropolitana alle 23:30 le linee bus da notturne che sostituiscono la metro inizieranno il 6 alle 23:30 anziché alle 1:30 ti ricordiamo che per tutti i mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina ffp2 e infine per accertamenti tecnici divieto di transito per i veicoli e per i pedoni sotto gli occhi tra via ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sono in aumento gli spostamenti sulle strade del centro proviamo code a tratti sui Lungotevere da Largo Amerigo Vespucci al ponte Cavour è in quest’ultima direzione molto ilanche sulle vie circostanti Piazza Venezia e Piazza Adriana anche qui file e code poi in via del Muro Torto in direzione Flaminio oggi e domani pedonalizzata via dei Fori Imperiali con deviazioni delle linee bus di zona è sempre parlando di trasporto pubblico oggi orario festivo con le ultime corse della metropolitana alle 23:30 le linee bus da notturne che sostituiscono la metro inizieranno il 6 alle 23:30 anziché alle 1:30 ti ricordiamo che per tutti i mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina ffp2 e infine per accertamenti tecnici divieto di transito per i veicoli e per i pedoni sotto gli occhi tra via ...

