Ragazza scopre tradimento del partner con “Trova il mio iPhone”; le amiche la riprendono e diventa un TikTok virale (Di sabato 1 gennaio 2022) La storia comincia con un video che recita “La nostra migliore amica ha il ‘Trova il mio iPhone’ del suo ragazzo senza che lui lo sappia, ora lei è in Erasmus e lui sta a casa dell’ex. Stiamo andando”, e questa è solo la didascalia del primo dei tre video diventati virali su TikTok e che molti hanno seguito come una saga . E si apre il dibattito sul noto social: commenti da “Vi adoro” o invece “A parti inverse come sarebbe stato trattato mediaticamente questo caso?” A voi l’ardua sentenza. L’inseguimento del ragazzo diventa virale su TikTok: si è superato il limite? – Computermagazine.itOrmai se tradiamo, finiamo automaticamente su qualche social. Niente è più lasciato alla privacy, su TikTok basta fare un giro veloce per vedere almeno tre video ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) La storia comincia con un video che recita “La nostra migliore amica ha il ‘il mio’ del suo ragazzo senza che lui lo sappia, ora lei è in Erasmus e lui sta a casa dell’ex. Stiamo andando”, e questa è solo la didascalia del primo dei tre videoti virali sue che molti hanno seguito come una saga . E si apre il dibattito sul noto social: commenti da “Vi adoro” o invece “A parti inverse come sarebbe stato trattato mediaticamente questo caso?” A voi l’ardua sentenza. L’inseguimento del ragazzosu: si è superato il limite? – Computermagazine.itOrmai se tradiamo, finiamo automaticamente su qualche social. Niente è più lasciato alla privacy, subasta fare un giro veloce per vedere almeno tre video ...

Advertising

Nico99465938 : Ma come é possibile che capitano tutte a lui, tra tutti gli esseri viventi sulla terra, scopre che il fidanzato del… - Lorenzo_Dedalus : Dalla stessa penna di 'Heartstopper', questo romanzo ha per protagonista una ragazza che si avventura nel viaggio a… - _m3dvsa_ : Nel mondo che avete creato cn la vostra pigrizia ed ignoranza non esiste privacy,e se lavori sei schiavo d chi t pa… - belfer70 : In effetti, a generi invertiti cosa sarebbe successo e come sarebbe stata raccontata la storia? - Dreambig51234 : Finalmente qualcuna che ha capito come funziona sta ragazza Soleil non scopre mai le carte in amore Gioca di stra… -