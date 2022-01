PER I SENZATETTO: UN RICOVERO NOTTURNO (Di sabato 1 gennaio 2022) Inaugurata la struttura per l'emergenza allestita dal Comune nel parcheggio di via Aldo Moro e gestita dalla Croce Rossa (Sondrio, 29 dicembre 2021) - Un riparo accogliente e ... Leggi su gazzettadisondrio (Di sabato 1 gennaio 2022) Inaugurata la struttura per l'emergenza allestita dal Comune nel parcheggio di via Aldo Moro e gestita dalla Croce Rossa (Sondrio, 29 dicembre 2021) - Un riparo accogliente e ...

Advertising

zazoomblog : Emergenza freddo a Formia installata una tensostruttura per i senzatetto - #Emergenza #freddo #Formia #installata - infotemporeale : Formia / Allestita la tenda per i senzatetto al Villaggio Don Bosco - Folchetto1 : RT @Animal_Genocide: Il loro umano viene ricoverato, i cani lo aspettano all’ingresso. Una storia di amore e lealtà quella dei cani di un s… - BonaNinda : RT @TgrRaiAltoAdige: Cento candele accese per 'Hans Cassonetto'. A 10 anni dalla morte, Bolzano ricorda il senzatetto Giovanni Valentin, n… - Esterin62237731 : RT @Animal_Genocide: Il loro umano viene ricoverato, i cani lo aspettano all’ingresso. Una storia di amore e lealtà quella dei cani di un s… -