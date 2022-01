Juve, Chiellini positivo al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) Giorgio Chiellini positivo al Covid 19. Lo riferisce la Juventus al termine delle procedure di screening che si sono svolte oggi. “Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”, sottolinea la società bianconera. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Giorgioal19. Lo riferisce lantus al termine delle procedure di screening che si sono svolte oggi. “Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”, sottolinea la società bianconera. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

juventusfcen : Giorgio Chiellini tests positive for Covid-19: - forumJuventus : Juve, anche Chiellini positivo al covid ? - Gazzetta_it : Juve, il 2022 porta buone notizie: Chiesa e Chiellini pronti per il Napoli - ContropiedeA : Chiellini è rientrato oggi, ha fatto il tampone e si è regolarmente allenato. In serata il responso - LorenzoPuliga : RT @forumJuventus: Juve, anche Chiellini positivo al covid ? -