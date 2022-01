Il capodanno Rai è il simbolo di un’Italia terminale (Di sabato 1 gennaio 2022) Un capodanno accussì nun l’agge mai passato. Prima il congedo mattarelliano, cinque minuti striminiziti di retorica tardorisorgimentale, letta male, sbrigata con frigida indifferenza, come da uno che ha già le valigie in mano. Un discorsetto a metà fra l’elogio di big Pharma (mancava solo la scritta: questo programma è stato offerto da Pfizer) e le cronache marziane: il Paese civile, solidale, unito l’ha visto solo lui, mai dal 1948 ci eravamo sentiti così divisi, sospettosi come topi, auguranti il male fisico tra ultrà del vax e groupie del novax, con tanto di dotti medici e sapienti che fanno le filastrocche per sfottere chi si contagia e la poco intellighenzia delle palettare e dei saltafila che vuol vedere i dissidenti ridotti a “poltiglia verde”, a “mosche che cascano”. Unico brivido di irriverenza: quando ha incitato i giovani a “morderla, la vita”: lì il nostro ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 gennaio 2022) Unaccussì nun l’agge mai passato. Prima il congedo mattarelliano, cinque minuti striminiziti di retorica tardorisorgimentale, letta male, sbrigata con frigida indifferenza, come da uno che ha già le valigie in mano. Un discorsetto a metà fra l’elogio di big Pharma (mancava solo la scritta: questo programma è stato offerto da Pfizer) e le cronache marziane: il Paese civile, solidale, unito l’ha visto solo lui, mai dal 1948 ci eravamo sentiti così divisi, sospettosi come topi, auguranti il male fisico tra ultrà del vax e groupie del novax, con tanto di dotti medici e sapienti che fanno le filastrocche per sfottere chi si contagia e la poco intellighenzia delle palettare e dei saltafila che vuol vedere i dissidenti ridotti a “poltiglia verde”, a “mosche che cascano”. Unico brivido di irriverenza: quando ha incitato i giovani a “morderla, la vita”: lì il nostro ...

