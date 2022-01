I cugini di campagna cantano i Maneskin a sorpresa, Amadeus ferma tutto (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022 è andato in onda, come di consueto, il programma «L'anno che verrà» su Rai Uno. Anche in quest'occasione, il conduttore è stato Amadeus. Gli ospiti di Amadeus Tra i tanti ospiti della trasmissione, c'erano anche i cugini di campagna. Gli amanti del trash ricorderanno bene le polemiche di fine anno con protagonisti il gruppo popolarissimo negli anni '70 e '80 e i Maneskin, vincitori dei Sanremo 2021. A fine 2021 i CdC lanciarono una provocazione ai più giovani colleghi: "Basta copiare i nostri abiti". I cugini si riferivano al vestito indossato da Damiano David in occasione del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Anche pochi giorni dopo dall'account Facebook del gruppo arrivarono provocazioni simili. Alla fine si è scoperto ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022 è andato in onda, come di consueto, il programma «L'anno che verrà» su Rai Uno. Anche in quest'occasione, il conduttore è stato. Gli ospiti diTra i tanti ospiti della trasmissione, c'erano anche idi. Gli amanti del trash ricorderanno bene le polemiche di fine anno con protagonisti il gruppo popolarissimo negli anni '70 e '80 e i, vincitori dei Sanremo 2021. A fine 2021 i CdC lanciarono una provocazione ai più giovani colleghi: "Basta copiare i nostri abiti". Isi riferivano al vestito indossato da Damiano David in occasione del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Anche pochi giorni dopo dall'account Facebook del gruppo arrivarono provocazioni simili. Alla fine si è scoperto ...

martina_capano : RT @horanseyes: io sto ancora pensando alla faccia di Amadeus appena i cugini di campagna hanno iniziato a cantare la serata è stata svolta… - noemidv0 : RT @ToniaPeluso: Amadeus zero rancore. I Maneskin non l’hanno ringraziato e lui ha chiamato i Cugini di Campagna a cantare i Maneskin. #LAn… - GecmisIta : RT @Lullisa2112: I CUGINI DI CAMPAGNA CHE IMITANO I MANESKIN E AMADEUS CI REGALA L'ULTIMO MEME DELL'ANNO. GRAZIE PER QUESTO TRASH #LAnnoC… - biondafalsa : RT @MGL_space: Amadeus che blocca i Cugini Di Campagna che fanno i Maneskin…IL TRASH CHE MERITAVAMO A CAPODANNO #LAnnoCheVerrà https://t.… - IsThisMadness_ : @starsqx Il cameraman chiaramente PAGATO dai cugini di campagna -