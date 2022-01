GF Vip, nei look dei concorrenti manca sempre questo accessorio: è assolutamente vietato indossarlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Quasi ogni giorno sfoggiano look strepitosi, ma c’è un accessorio al GF Vip che i concorrenti non possono indossare: ecco quale e perché. Li vediamo quasi sempre con i look più fashion, gli abiti da sera più glamour e le calzature più alla moda, ma avete fatto caso al fatto che i Vipponi non portano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 gennaio 2022) Quasi ogni giorno sfoggianostrepitosi, ma c’è unal GF Vip che inon possono indossare: ecco quale e perché. Li vediamo quasicon ipiù fashion, gli abiti da sera più glamour e le calzature più alla moda, ma avete fatto caso al fatto che i Vipponi non portano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

KavanaghAmber : @Seoulmate2018 @sediacomoda EVA: 'MI SA CHE A FEDERICA PIACI MOLTO' Eva e Barù osservano Gianmaria e Federica balla… - zazoomblog : Capodanno in musica Panicucci nei guai: altro vip dà forfait perde i pezzi - #Capodanno #musica #Panicucci #guai: - Dissidia31059 : RT @AngeloMietitore: il 2020 sarà l'anno delle denunce e delle pesanti azioni legali nei confronti di tutti quelli che stanno martoriando i… - Alessan42745900 : RT @AngeloMietitore: il 2020 sarà l'anno delle denunce e delle pesanti azioni legali nei confronti di tutti quelli che stanno martoriando i… - korolprivateer : RT @StalkerAnsya: Per me il problema sta tutto nel fatto che pretendiamo che gente con il qi di un tappo come Diana del bufalo dia l’esempi… -