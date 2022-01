Fondazioni culturali e rete di spie: come la Turchia esercita il suo soft power in Europa (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen – come tutti gli Stati – che siano democratici o meno – la Turchia cerca di porre in essere la sua proiezione di politica di potenza in Europa e più in generale a livello globale. Lo fa sia attraverso le Fondazioni – con le quali esercita un vero e proprio soft power – sia soprattutto attraverso le associazioni religiose che che naturalmente attraverso l’intelligence turca e cioè il Mit. Il soft power della Turchia: le Fondazioni Incominciamo con l’uso del soft power da parte della Turchia attraverso determinate Fondazioni che svolgono un ruolo per certi versi analogo e speculare a quello degli Istituti Confucio cinesi. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen –tutti gli Stati – che siano democratici o meno – lacerca di porre in essere la sua proiezione di politica di potenza ine più in generale a livello globale. Lo fa sia attraverso le– con le qualiun vero e proprio– sia soprattutto attraverso le associazioni religiose che che naturalmente attraverso l’intelligence turca e cioè il Mit. Ildella: leIncominciamo con l’uso delda parte dellaattraverso determinateche svolgono un ruolo per certi versi analogo e speculare a quello degli Istituti Confucio cinesi. La ...

