Elon Musk è il più ricco del mondo

(Di sabato 1 gennaio 2022) E’ il fondatore di Teslail nuovo Paperon dei Paperoni. Il suo patrimonio si attesta a 270 miliardi di dollari, in crescita di 114 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che perde il primato, si colloca al secondo posto in classifica con un patrimonio di 192 miliardi di dollari. Al terzo posto il francese e proprietario di Lvmh, Bernard Arnault, con 178 miliardi di dollari. Alla 37esima posizione si colloca Giovanni Ferrero e famiglia con un patrimonio pari a 35,9 mld di dollari (+1,75 mld in un anno). Al 39esimo posto Leonardo Del Vecchio con un patrimonio di 34,5 mld di dollari (+9,75 mld). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

