Draghi, abbiamo un problema: perché le norme anti Covid sono così incomprensibili? (Di sabato 1 gennaio 2022) In questi giorni spopola sul web l’esilarante video di Giovanni Scifoni nel quale un povero cittadino chiama un numero verde per chiedere quali misure applicare in caso di positività al Covid. Il dialogo surreale che ne viene fuori fa molto ridere ma fa anche riflettere, perché si avvicina pericolosamente a quello che sta accadendo a tutti quelli che, in questo periodo, hanno dovuto affrontare le conseguenze pratiche della positività al Covid: una situazione di vero e proprio caos di regole. La combinazione tra colori delle zone (bianche, gialle, arancioni, rosse), scelta del tipo di Green Pass (ordinario, Super o Mega), tipologie di tamponi (domestici, antigenici e molecolari) e Decreti Legge (uno ogni pochi giorni) ha creato una babele di norme, prescrizioni e misure sostanzialmente impossibili da ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) In questi giorni spopola sul web l’esilarante video di Giovanni Scifoni nel quale un povero cittadino chiama un numero verde per chiedere quali misure applicare in caso di positività al. Il dialogo surreale che ne viene fuori fa molto ridere ma fa anche riflettere,si avvicina pericolosamente a quello che sta accadendo a tutti quelli che, in questo periodo, hanno dovuto affrontare le conseguenze pratiche della positività al: una situazione di vero e proprio caos di regole. La combinazione tra colori delle zone (bianche, gialle, arancioni, rosse), scelta del tipo di Green Pass (ordinario, Super o Mega), tipologie di tamponi (domestici,genici e molecolari) e Decreti Legge (uno ogni pochi giorni) ha creato una babele di, prescrizioni e misure sostanzialmente impossibili da ...

