Discorso Mattarella, Draghi: “Parole toccano il cuore di tutti” (Di sabato 1 gennaio 2022) “Sono Parole che toccano il cuore di tutti i cittadini. È il miglior augurio di buon anno per l’Italia”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così dopo il Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Draghi, si legge sul sito di Palazzo Chigi, ringrazia il Capo dello Stato “per l’invito all’unità nazionale, alla solidarietà, al patriottismo”. CASELLATI – “Condivido l’apprezzamento del Presidente Mattarella sul senso di responsabilità dei cittadini che, di fronte ad una emergenza senza precedenti come il Covid, hanno saputo rialzare la testa e ripartire. Ripartire da un punto di vista sanitario con i vaccini e da un punto di vista economico contribuendo con il loro lavoro ad una forte ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) “Sonocheildii cittadini. È il miglior augurio di buon anno per l’Italia”. Il presidente del Consiglio, Mario, si esprime così dopo ildi fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio, si legge sul sito di Palazzo Chigi, ringrazia il Capo dello Stato “per l’invito all’unità nazionale, alla solidarietà, al patriottismo”. CASELLATI – “Condivido l’apprezzamento del Presidentesul senso di responsabilità dei cittadini che, di fronte ad una emergenza senza precedenti come il Covid, hanno saputo rialzare la testa e ripartire. Ripartire da un punto di vista sanitario con i vaccini e da un punto di vista economico contribuendo con il loro lavoro ad una forte ...

Advertising

EnricoLetta : Grazie al Presidente #Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’… - chetempochefa : “Grazie italiani. Avete mostrato il vostro volto migliore. Ed io, anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentit… - DavidSassoli : 'Unità istituzionale e unità morale sono le due espressioni di quel che ci tiene insieme'. Bellissime e alte le pa… - aspettaaspetta : RT @sandro78486001: Il calore dell'amicizia ?? Grazie a voi, Amici carissimi, e davvero dal cuore, Felice Anno nuovo!!! Sono certo che sarà… - laura_ceruti : RT @Emagorno: Un discorso bellissimo che chiude sette anni intensi. Immensa gratitudine per Mattarella, grazie al suo lavoro l'Italia sarà… -