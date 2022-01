Covid, un terremoto. Inter e Juve si ribellano e rinviano la Supercoppa, ira Lega (Di sabato 1 gennaio 2022) Domenica 2 gennaio sarà una giornata cruciale per capire che ne sarà della Supercoppa Italiana. Attualmente è in programma il 12, ma sia l'Inter che la Juventus vogliono spostarla: con l'emergenza Covid tornata a bussare anche alla porta del mondo del calcio e la capienza degli stadi che è stata ridotta al 50% dall'ultimo decreto del governo, le due società preferirebbero posticipare l'appuntamento. Già hanno dovuto rinunciare a disputarla a Riad, in Arabia Saudita, dove avrebbero incassato 6 milioni di euro: contavano di recuperarli giocando a San Siro, ma con la capienza nuovamente ridotta non sarebbe possibile. Inter e Juve devono però fare i conti con la Lega, che è contraria allo spostamento non essendoci date libere in cui recuperare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Domenica 2 gennaio sarà una giornata cruciale per capire che ne sarà dellaItaliana. Attualmente è in programma il 12, ma sia l'che lantus vogliono spostarla: con l'emergenzatornata a bussare anche alla porta del mondo del calcio e la capienza degli stadi che è stata ridotta al 50% dall'ultimo decreto del governo, le due società preferirebbero posticipare l'appuntamento. Già hanno dovuto rinunciare a disputarla a Riad, in Arabia Saudita, dove avrebbero incassato 6 milioni di euro: contavano di recuperarli giocando a San Siro, ma con la capienza nuovamente ridotta non sarebbe possibile.devono però fare i conti con la, che è contraria allo spostamento non essendoci date libere in cui recuperare la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Capodanno con il Covid e chiusi in casetta, ma abbiamo vissuto momenti peggiori con il terremoto'. A raccontarlo è… - bradt74 : RT @Agenzia_Ansa: 'Capodanno con il Covid e chiusi in casetta, ma abbiamo vissuto momenti peggiori con il terremoto'. A raccontarlo è Pamel… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: 'Capodanno con il Covid e chiusi in casetta, ma abbiamo vissuto momenti peggiori con il terremoto'. A raccontarlo è Pamel… - gianmilan76 : RT @Agenzia_Ansa: 'Capodanno con il Covid e chiusi in casetta, ma abbiamo vissuto momenti peggiori con il terremoto'. A raccontarlo è Pamel… - paceinguerra : RT @Agenzia_Ansa: 'Capodanno con il Covid e chiusi in casetta, ma abbiamo vissuto momenti peggiori con il terremoto'. A raccontarlo è Pamel… -