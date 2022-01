Covid oggi Fvg, 2.331 contagi e 12 morti: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 2.331 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Registrati inoltre altri 12 morti. Su 9.401 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.825 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 19,41%. Sono inoltre 17.561 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 506 casi (2,88%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di 100 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 99 anni di San Dorligo della Valle (deceduto in una Rsa), una donna di 91 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di Azzano Decimo (deceduto in ospedale), una donna di 89 anni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 2.331 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 12022. Registrati inoltre altri 12. Su 9.401 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.825 nuovi, con una percentuale di positività del 19,41%. Sono inoltre 17.561 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 506 casi (2,88%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: una donna di 100 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), un uomo di 99 anni di San Dorligo della Valle (deceduto in una Rsa), una donna di 91 anni di Pordenone (deceduta in una Rsa), un uomo di 89 anni di Azzano Decimo (deceduto in ospedale), una donna di 89 anni di ...

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: #Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 gennaio. - MimidiRosa1 : RT @FloMonf: @1V4vendetta Oggi due vaxate di mia conoscenza con il Covid , il marito di una di queste no vax neg -