Covid, i dati: il 2022 inizia con 141.262 nuovi contagi e oltre un milione di persone attualmente positive. Altri 111 morti in 24 ore (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid individui in Italia nel primo giorno del 2o22. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Rispetto al 31 dicembre, i casi non crescono: ieri erano 144.243 i nuovi positivi. Almeno in parte però questo leggero calo è dovuto alla diminuzione del numero di tamponi processati: 1.084.295 contro 1.224.025. Il tasso di positività infatti è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di venerdì. I morti, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i decessi sono in totale 137.513. Salgono a 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più nel saldo tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 idaindividui in Italia nel primo giorno del 2o22. Un dato che porta aunil numero dial virus in Italia: 1.021.697. Rispetto al 31 dicembre, i casi non crescono: ieri erano 144.243 ipositivi. Almeno in parte però questo leggero calo è dovuto alla diminuzione del numero di tamponi processati: 1.084.295 contro 1.224.025. Il tasso di positività infatti è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di venerdì. I, secondo idel ministero della Salute, sono 111 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i decessi sono in totale 137.513. Salgono a 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più nel saldo tra ...

