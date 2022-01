Coronavirus in Toscana: 4 morti, (2 a Firenze, 2 a Lucca), oggi 1 gennaio 2022. E 14.994 contagi (Di sabato 1 gennaio 2022) Non rallenta il covid, nemmeno in Toscana. oggi, 1 gennaio 2022, i morti sono 4. Si tratta di tre uomini e una donna con età media di 86 anni. Risiedevano 2 a Firenze e 2 a Lucca. E resta molto alto il numero dei contagiati: 14.994 (7.023 confermati con tampone molecolare e 7.971 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) Non rallenta il covid, nemmeno in, 1, isono 4. Si tratta di tre uomini e una donna con età media di 86 anni. Risiedevano 2 ae 2 a. E resta molto alto il numero deiati: 14.994 (7.023 confermati con tampone molecolare e 7.971 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 4 morti, (2 a Firenze, 2 a Lucca), oggi 1 gennaio 2022. E 14.994 contagi - GrossetoNotizie : Coronavirus: 14.994 nuovi casi, 4 decessi, 414 guarigioni, 22 ricoveri in più in Toscana - ilGiunco : Coronavirus Toscana: 14.994 nuovi casi e quattro morti. 734 i ricoverati, 81 in terapia intensiva -… - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 14.994 nuovi positivi, 414 guarigioni e 4 decessi - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 1 gennaio 2022 -