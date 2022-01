Calciomercato Napoli, Tuanzebe in dirittura d’arrivo (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Calciomercato del Napoli si accende con l’arrivo di Axel Tuanzebe. I partenopei, infatti, hanno trovato un accordo col Manchester United per il prestito del difensore centrale. Un primo tassello importante per sopperire alla partenza di Konstas Manolas e alla partecipazione in Coppa d’Africa di Kalidou Koulibaly. Calciomercato Napoli, identikit di Tuanzebe Axel Tuanzebe nasce a Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, ma a 8 anni si trasferisce a Rochdale, in Inghilterra. Grazie a tale spostamento, acquisisce la cittadinanza inglese. Centrale di difesa con buon senso dell’anticipo e della marcatura, abile nel gioco aereo nonostante un altezza non imponentissima rispetto ad altri colleghi di reparto (185 cm). Dal 2005 inizia la trafila delle giovanili con il ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ildelsi accende con l’arrivo di Axel. I partenopei, infatti, hanno trovato un accordo col Manchester United per il prestito del difensore centrale. Un primo tassello importante per sopperire alla partenza di Konstas Manolas e alla partecipazione in Coppa d’Africa di Kalidou Koulibaly., identikit diAxelnasce a Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, ma a 8 anni si trasferisce a Rochdale, in Inghilterra. Grazie a tale spostamento, acquisisce la cittadinanza inglese. Centrale di difesa con buon senso dell’anticipo e della marcatura, abile nel gioco aereo nonostante un altezza non imponentissima rispetto ad altri colleghi di reparto (185 cm). Dal 2005 inizia la trafila delle giovanili con il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - calciomercatoit : ?? - sscalcionapoli1 : Rai – Tuanzebe-Napoli: in arrivo l’ufficialità di De Laurentiis! Le cifre di prestito e stipendio… - StadioSport : Napoli: Sabatini possibile nuovo ds libera Giuntoli alla Juventus: La Juventus vuole Giuntoli nuovo ds, ma De Laure… -