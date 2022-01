Calciomercato Lazio | ecco i due colpi per fare felice Sarri

(Di sabato 1 gennaio 2022) Laè chiamata a diversi interventi sul mercato di riparazione. Riusciranno i biancocelesti a regalare auna rosa competitiva? L’arrivo disulla panchina biancoceleste questa estate è stato il segno dell’inizio di un progetto ambizioso. Partito un pezzo da novanta come Correa, sono al contempo stati tenuti big come Luis Alberto e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, quanto pesa il monte ingaggi degli esuberi - LALAZIOMIA : Lazio, idea Emerson | Mercato | - infoitsport : Calciomercato Lazio, mi ritorni in mente: due vecchi pallini nel mirino - LALAZIOMIA : Lazio, stallo Luiz Felipe: dopo Capodanno arriva il procuratore | Mercato | - calciomercato_m : MERCATO - Lazio, sogno Emerson Palmieri in vista di giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Sta per cominciare ile per quanto alcune ufficialità come quella di Ikoné alla Fiorentina sia già arrivata, le squadre italiane devono ancora muovere le rime pedine. Lapunta a un rinforzo in mezzo al ...Nella sessione estiva di, oltre al riscatto di Matteo Politano e al ritorno dal ... il Napoli rallenta raccogliendo soltanto cinque nei match contro Verona, Inter,, Sassuolo ed ...IL BOLLETTINO Il calcio europeo si rimette in moto, ma a frenarlo c’è la nuova ondata Covid. Dall’Italia alla Spagna, passando per la Francia e senza dimenticare l’Inghilterra dove la Premier ha decis ...StampaSono stati 3622 i giorni dell’era Lotito/Mezzaroma, oltre dieci anni dal 26 luglio 2011 (quando i due co-patron furono presentati al Comune di Salerno dall’allora sindaco Vincnzo De Luca) ad ogg ...