Taccuino Quirinale | Omicron il potente “grande elettore” n 1010

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Coi contagi ormai a quota centomila e la variante(5 volte piu` contagiosa della Delta) che galoppa senza freni; con gli esperti che collocano il picco della pandemia attorno a meta` gennaio, molti cominciano a chiedersi con preoccupazione come influirà il Covid sull`elezione del, quando i 1009 grandi elettori dovrebbero stiparsi nell`aula della Camera per votare il nuovo Capo dello Stato. C`è un livello tecnico e logistico, cui sta lavorando lo staff della Camera, che ha gia` allestito un terzo "punto tamponi" per i parlamentari.Per consentire le sanificazione era gia` stata prevista una sola votazione al giorno, anziché le due tradizionali. Se la situazione dovesse peggiorare, si potrebbe scaglionare l`ingresso dei grandi elettori in aula; oppure che la mattina votino i deputati e il pomeriggio i senatori e i delegati regionali. Il ...

... a quel punto, Omicron potrebbe rivelarsi il piu' persuasivo "grande elettore" per far restare Mattarella ale Draghi a Palazzo Chigi. 30 dicembre 2021Anche Berlusconi e Conte in corsa come 'grandi elettori'? Sono abruzzesi i primi tre delegati regionali che parteciperanno all'elezione del. Sono stati eletti dal Consiglio regionale: sono ...Per consentire le sanificazione era gia' stata prevista una sola votazione al giorno, anziché le due tradizionali. Se la situazione dovesse peggiorare, si potrebbe scaglionare l'ingresso dei grandi el ...Sono abruzzesi i primi tre delegati regionali che parteciperanno al voto per il Quirinale: Marco Marsilio, Lorenzo Sospiri , e Sara Marcozzi ...