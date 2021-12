Se non lo condividi sul web non conta niente (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un compleanno, una celebrazione, un evento memorabile, un viaggio con le amiche storiche o, ancora, un successo o una promozione. Questi sono solo alcuni dei momenti più belli che viviamo durante la nostra vita e che condividiamo con le persone che amiamo, quelle che hanno scelto di far parte della nostra quotidianità. E la loro vicinanza, autentica e sincera, basterebbe da sola a creare i ricordi più bella di una vita intera, quelli fatti di sguardi, chiacchiere e risate, di abbracci e carezze, di tramonti infuocati e di passeggiate. Di cose semplici. Ma la verità è che tutto questo non ci basta più, perché da tempo ormai abbiamo deciso che condividere è più importante di vivere. Così a fare la differenza sono quei like, i commenti e i follower che attendiamo con ansia ogni qualvolta pubblichiamo uno stato, una fotografia o facciamo delle dirette per mostrare al mondo ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un compleanno, una celebrazione, un evento memorabile, un viaggio con le amiche storiche o, ancora, un successo o una promozione. Questi sono solo alcuni dei momenti più belli che viviamo durante la nostra vita e cheamo con le persone che amiamo, quelle che hanno scelto di far parte della nostra quotidianità. E la loro vicinanza, autentica e sincera, basterebbe da sola a creare i ricordi più bella di una vita intera, quelli fatti di sguardi, chiacchiere e risate, di abbracci e carezze, di tramonti infuocati e di passeggiate. Di cose semplici. Ma la verità è che tutto questo non ci basta più, perché da tempo ormai abbiamo deciso che condividere è più importante di vivere. Così a fare la differenza sono quei like, i commenti e i follower che attendiamo con ansia ogni qualvolta pubblichiamo uno stato, una fotografia o facciamo delle dirette per mostrare al mondo ...

