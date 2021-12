Scuola, la proposta delle Regioni: non vaccinati in Dad con due casi positivi in classe (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le Regioni propongono al governo nuove regole anche per le quarantene a Scuola. proposta che troverebbe diversi punti di incontro con la posizione dell’esecutivo. E’ quanto emerge dall’incontro di oggi, in cui i presidenti di regione, alla luce anche dell’inizio delle vaccinazioni della fascia 5-11 tra scuole elementari e prima media – propongono di applicare solo l’autosorveglianza di 5 giorni per ragazzi e ragazze vaccinati e dieci giorni di quarantena in Dad invece e test alla fine per chi non è vaccinato, nel caso di due positività a Covid-19 in una classe. Resta invece la quarantena di dieci giorni per le scuole dell’infanzia con tampone con un solo caso positivo. Leggi anche: La circolare del ministero con le nuove regole sulla quarantena: «Terza dose ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lepropongono al governo nuove regole anche per le quarantene ache troverebbe diversi punti di incontro con la posizione dell’esecutivo. E’ quanto emerge dall’incontro di oggi, in cui i presidenti di regione, alla luce anche dell’iniziovaccinazioni della fascia 5-11 tra scuole elementari e prima media – propongono di applicare solo l’autosorveglianza di 5 giorni per ragazzi e ragazzee dieci giorni di quarantena in Dad invece e test alla fine per chi non è vaccinato, nel caso di duetà a Covid-19 in una. Resta invece la quarantena di dieci giorni per le scuole dell’infanzia con tampone con un solo caso positivo. Leggi anche: La circolare del ministero con le nuove regole sulla quarantena: «Terza dose ...

