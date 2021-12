Paolo Calissano morto, chi era. Figlio di un imprenditore e di una nobildonna, dall’apice del successo alla “disintossicazione truffa” (Di venerdì 31 dicembre 2021) All’apice del successo, nel pieno di lustrini, ospitate e riflettori puntati addosso, la carriera di Paolo Calissano si schiantò improvvisamente a causa della droga. È una storia di successi, cadute, rinascite e nuovi crolli quelli dell’attore, nato a Genova, il 18 gennaio 1967: bello, affascinante, ricco, Figlio di un importante imprenditore ligure ex ufficiale dell’aeronautica e di una nobildonna, Mercedes Galeotti de’ Teasti, Calissano si era laureato in Economia e commercio ma al lavoro nell’azienda di famiglia preferì la passione per lo spettacolo. Iniziò come modello, posò per dei fotoromanzi, poi nel ’90 studiò recitazione alla School of Arts dell’Università di Boston. Tre anni dopo era sul set del suo primo film, Venerdì nero, e nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) All’apice del, nel pieno di lustrini, ospitate e riflettori puntati addosso, la carriera disi schiantò improvvisamente a causa della droga. È una storia di successi, cadute, rinascite e nuovi crolli quelli dell’attore, nato a Genova, il 18 gennaio 1967: bello, affascinante, ricco,di un importanteligure ex ufficiale dell’aeronautica e di una, Mercedes Galeotti de’ Teasti,si era laureato in Economia e commercio ma al lavoro nell’azienda di famiglia preferì la passione per lo spettacolo. Iniziò come modello, posò per dei fotoromanzi, poi nel ’90 studiò recitazioneSchool of Arts dell’Università di Boston. Tre anni dopo era sul set del suo primo film, Venerdì nero, e nel suo ...

