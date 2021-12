Obbligavano i figli a pregare e non andare a scuola | arrestate 5 seguaci della setta dei “nuovi cristiani”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha dell’agghiacciante quanto scoperto in Alto Adige: cinque donne membri di unache fa riferimento al “vescovospada” avrebbero costretto dei bambini aper nottate intere Costringevano icontinuamente e quotidianamente e non li mandavano a. Con queste accuse cinque donne sono state identificate ein Val L'articolo NewNotizie.it.

L'accusa è quella di maltrattamenti nei confronti deiche hanno meno di 14 anni costretti , come già detto, a pregare e a sottostare ad altri riti , impedendo loro anche di andare a scuol a. ...... dalle convocazioni alle partite ai pagamenti delle iscrizioni: in pratica attraverso questa App tutti gli adempimenti che finoraatleti (o genitori) ad andare fisicamente in sede si sono ...Ha dell'agghiacciante quanto scoperto in Alto Adige: cinque donne membri di una setta che fa riferimento al "vescovo della spada" avrebbero costretto dei bambini a pregare per nottate intere ...Tutte, secondo le indagini, sono seguaci della setta “Neu Christen'', i nuovi cristiani non riconosciuti dalla Chiesa di Roma. BOLZANO. Grazie alle intercettazioni ambientali sono riusciti a ricostrui ...