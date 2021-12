Monitoraggio settimanale: incidenza cresce a 783 casi su 100mila (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale dei contagi da Coronavirus continua ad aumentare rapidamente in Italia. In base ai dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'a livello nazionale dei contagi da Coronavirus continua ad aumentare rapidamente in Italia. In base ai dati deldella Cabina di regia si sono ...

Advertising

istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 351 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi Covid… - vivodijuvee : RT @Agenzia_Ansa: Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi Covid… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - lino4219 : RT @QSanit: Monitoraggio #COVID19 . Impennata dell’#incidenza settimanale che arriva a 783. Su anche l’#Rt a 1,18. #Lazio, #Lombardia, #Pie… -