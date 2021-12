Le migliori bachate di Dicembre 2021 | classifica top del mese

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra le novità del“Esta Vez” di Daniel Santacruz con Angel Bellido, il duetto tra Elvis Martinez con Prince Royce e il ciclone “Antes de ti” La ballad bachata di Daniel Santacruz con Angel Bellido conquista la vetta dellaper ildi. “Esta Vez” fa parte dell’album “Larimar” e mostra il protagonista intento a riconquistare un amore che sembra svanito. Girato a Samaná nella República Dominicana sotto la regia di Luis Gomez Filims mostra scene della storia dei giovani e la promessa che fa alla sua amata: “Questa volta Prometto di non perderti legherò la mia voce al cuore, Lo giuro, non ti perdo“. E per questa volta sembra che tutto è bene quel che finisce bene. Molto apprezzato per l’ascolto e ballo il nuovo singolo di Prince Royce con Elvis Martinez “Veterana“. I due vengono folgorati dalla ...