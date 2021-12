Italia Re Mida: è oro tutto ciò che ha toccato. Da Mancini a Jacobs a Colbrelli, contro i pronostici, oltre ogni possibile immaginazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Storia è permeata da un controsenso. Tende all’immortalità, ma è continuamente soggetta a revisioni. Soprattutto per quanto riguarda lo sport. Perché l’agonismo ha una dimensione ciclica. Per stabilire un record bisogna infrangerne un altro. Per salutare un nuovo re bisogna defenestrare quello precedente. ogni dominio è un’illusione momentanea. La sua instaurazione è la premessa necessaria al suo rovesciamento. La fine è la certezza. Il quando è l’unica variabile ammessa. Più la tirannia del vincitore è lunga e più genera negli avversari paure dai contorni sfumati eppure così riconoscibili. Qualcuno le chiama maledizioni, altri tradizioni negative. Tormenti che si sedimentano con il tempo, fino a diventare muri impossibili da scavalcare. Parole astratte ma che nello sport hanno un significato concretissimo. Perché evocano demoni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Storia è permeata da unsenso. Tende all’immortalità, ma è continuamente soggetta a revisioni. Sopratper quanto riguarda lo sport. Perché l’agonismo ha una dimensione ciclica. Per stabilire un record bisogna infrangerne un altro. Per salutare un nuovo re bisogna defenestrare quello precedente.dominio è un’illusione momentanea. La sua instaurazione è la premessa necessaria al suo rovesciamento. La fine è la certezza. Il quando è l’unica variabile ammessa. Più la tirannia del vincitore è lunga e più genera negli avversari paure dai contorni sfumati eppure così riconoscibili. Qualcuno le chiama maledizioni, altri tradizioni negative. Tormenti che si sedimentano con il tempo, fino a diventare muri impossibili da scavalcare. Parole astratte ma che nello sport hanno un significato concretissimo. Perché evocano demoni, ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Italia Re Mida: è oro tutto ciò che ha toccato. Da Mancini a Jacobs a Colbrelli, contro i pronostici, oltre ogni possi… - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Italia Re Mida: è oro tutto ciò che ha toccato. Da Mancini a Jacobs a Colbrelli, contro i pronostici, oltre ogni possi… - fattoquotidiano : Italia Re Mida: è oro tutto ciò che ha toccato. Da Mancini a Jacobs a Colbrelli, contro i pronostici, oltre ogni po… - ve10ve : RT @loziovale: @latwittipe Il governo Conte 2 era tra sufficiente e buono, a mio parere. Lo hanno fatto cadere per far salire a bordo FI e… - loziovale : @latwittipe Il governo Conte 2 era tra sufficiente e buono, a mio parere. Lo hanno fatto cadere per far salire a bo… -