GF Vip 6 | Alessandro Basciano provoca Soleil Sorge | “Io e te facciamo un casino”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella serata di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un inaspettato riavvicinamento tra. Conteso da Sophie Codegoni, di cui si era detto interessato all’inizio, e Jessica Selassié, che nonostante il due di picche non smette di provarci con lui,è tornato a cercare la, che inizialmente gli aveva dato un due di picche dichiarandosi fidanzata e innamorata di un ragazzo fuori dal programma. I due hanno flirtato spudoratamente tutta la sera, e mentre ballavano le canzoni di Blanco – da “Tu mi fai impazzire” a “Notti in bianco” – si sono strusciati e abbracciati.ha addirittura dichiarato chequando sorride la fa letteralmente impazzire, visto che le ricorda un suo ex ...