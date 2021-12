Francesco Gabbani alla conduzione di uno show su Rai1: le indiscrezioni sul futuro del cantante (Di venerdì 31 dicembre 2021) Francesco Gabbani finisce nella lista dei nomi più chiacchierati per la conduzione di un programma da collocare in prima serata su Rai1. Stando alle indiscrezioni il cantante doppio vincitore del Festival di Sanremo, prima come Nuova Proposta e poi come Big con il tormentone dal titolo di Occidentali’s Karma, sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento della televisione pubblica che vorrebbe sfruttare il suo personaggio per affidargli uno show tutto suo. Ad oggi risulterebbero solo dei ragionamenti sull’eventuale progetto ma con il tempo sembra che l’ipotesi possa prendere corpo sempre di più, con il volto noto ed apprezzato di Francesco Gabbani che potrebbe tornare presto in televisione con una nuova ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021)finisce nella lista dei nomi più chiacchierati per ladi un programma da collocare in prima serata su. Stando alleildoppio vincitore del Festival di Sanremo, prima come Nuova Proposta e poi come Big con il tormentone dal titolo di Occidentali’s Karma, sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento della televisione pubblica che vorrebbe sfruttare il suo personaggio per affidargli unotutto suo. Ad oggi risulterebbero solo dei ragionamenti sull’eventuale progetto ma con il tempo sembra che l’ipotesi possa prendere corpo sempre di più, con il volto noto ed apprezzato diche potrebbe tornare presto in televisione con una nuova ...

