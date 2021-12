Campagna | si fingono operai Anas | fermati due pregiudicati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIndossavano delle tute catarifrangenti dell’e viaggiavano a bordo di un furgone con un lampeggiante i duee denunciati nel corso della notte appena trascorsa dai Carabinieri della Stazione di. Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno controllato un Fiat ducato con a bordo due uomini italiani rispettivamente classe 1968 e 1983, originari di Napoli ed entrambiper reati contro il patrimonio. Sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. All’interno del ducato erano inoltre presenti due cisterne vuote da 1000 litri che verosimilmente sarebbero state utilizzate per qualche furto. Oltre alla denuncia, l’uomo classe 1983 è stato portato in carcere a Fuorni perché ...