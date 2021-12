ATP Cup 2022, quando gioca l’Italia? Primo impegno con l’Australia: data, programma, orari, tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo che si terrà a Sydney da domani al 9 gennaio, vedrà disputarsi il match tra Italia ed Australia domenica 2 gennaio 2022 alle ore 07.30 italiane: i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, saranno Matteo Berrettini ed Alex de Minaur. Ad aprire il programma però sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannik Sinner e James Duckworth. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in diretta streaming su supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Australia sarà fruibile su OA Sport. programma ITALIA-AUSTRALIA DOMENICA 2 GENNAIO 2022 SESSIONE NOTTURNA Ken Rosewall ArenaItalia-Australia (Girone B) Ore 07:30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, torneo che si terrà a Sydney da domani al 9 gennaio, vedrà disputarsi il match tra Italia ed Australia domenica 2 gennaioalle ore 07.30 italiane: i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, saranno Matteo Berrettini ed Alex de Minaur. Ad aprire ilperò sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannik Sinner e James Duckworth. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in diretta streaming su supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Australia sarà fruibile su OA Sport.ITALIA-AUSTRALIA DOMENICA 2 GENNAIOSESSIONE NOTTURNA Ken Rosewall ArenaItalia-Australia (Girone B) Ore 07:30 ...

Advertising

SkySport : Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO #SkySport #SkyTennis #Berrettini #ATPCup #Tennis - OA_Sport : ATP Cup 2022: a mezzanotte parte la prima giornata. Tsitsipas e Hurkacz subito di fronte - OA_Sport : ATP Cup 2022: il tema doppio. Sinner-Berrettini o Fognini-Bolelli? - Ubitennis : Il programma delle prime due giornate di ATP Cup: Tabilo-Carreno Busta apre il 2022, esordio Italia nella mattinata… - OA_Sport : Tutti in una foto gli azzurri di ATP Cup, Berrettini e Sinner in testa, per un 2022 tutto da affrontare -