Soriano e la «Terra Rossa»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Compulsando i titoli in uscita al cinema non sono molti i film che suscitano quell’interesse legato all’attesa talvolta più emozionante del prodotto stesso. Tra tutti spicca il nuovo Martin Scorsese The Killers of the Flower Moon, tratto dal libro di David Grann (in italiano Gli assassini dellasottotitolo Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera. Edizioni Corbaccio). Una vera storiacciacome il sangue e il colore attribuito ai nativi americani della contea di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.