Pellezzano | il Comune chiude il 2021 con due buone notizie

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Dopo un lungo e tortuoso periodo, ultra trentennale, ildil’annocon la cassa comunale esponendo un segno positivo. Il risultato raggiunto non è di poco conto, anzi. Nei tanti anni trascorsi, si sono alternate chiusure di cassa sempre con l’evidenzia del segno negativo, e cioè, a debito con il Tesoriere: “IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA”, per importi più o meno elevati. “Un Risultato – sottolinea soddisfatto il Sindaco, dott. Francesco Morra – frutto di un percorso amministrativo accorto ed efficiente, fin qui condotto, che riveste un’importanza ancora maggiore, se si considera lo scenario in cui ci si é trovati ad operare nell’ultimo biennio. Va riconosciuto che il risultato è merito di tutti perché hanno collaborato in stretto ...

Al via ala campagna di sensibilizzazione per la raccolta e il riciclo degli oli vegetali usati, promossa dall'Enteper favorire tra l'opinione pubblica un maggiore apprendimento in termini ...Babbo Natale arriva al citofono dei bambini in quarantena di Pellezzano, in provincia di Salerno, per portare gli auguri ai piccoli in quarantena per Covid ...Sono stati proclamati, la scorsa notte, i sedici nuovi consiglieri della Provincia di Salerno. La maggioranza dei seggi (12 su 16) è stata conquistata dai part ...