(Di giovedì 30 dicembre 2021)– Conferenza di fine anno molto partecipata questa mattina a. La giunta comunale ha voluto incontrare la stampa locale in occasione del tradizionale incontro organizzato dall’ufficio stampa comunale guidato dalla giornalista Ina Modica. Al Santa Caterina presenti il sindaco di, Albertoe gli assessori che hanno fatto il punto sull’attività svolta (live.it)

monrealeatoday : 'Monreale sia ambiziosa e diventi una grande città', l'augurio di Arcidiacono - - Luca_Mussati : @dinoserpe @andreavianel La invidio caro Dino!!!! Che bella Palermo, il Duomo, Monreale!!!! Peccato solo che sia sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale sia

MonrealeSi

... allorquando lui aveva svolto le funzioni di giudice di pace ae la Morvillo era stata ... Ciò aveva creato dei forti malumoricontro Galatolo che contro il Lo Iacono, cui gli a. Itri ...Armonia, rispetto e profondo garbo si respiranoin sala che negli angoli più remoti del 'dietro ...Valeria Messina Forno Biancuccia Catania Migliore Pastificio Artigianale Feudo Mondello(...In molti casi si è trattato anche di soggetti che avevano ricevuto due o anche tre dosi di vaccino, e che quindi hanno contratto il virus in forma molto lieve o asintomatica. La nuova variante del vir ...MONREALE, 24 dicembre – In occasione di questo Natale, il Comune di Monreale indice un contest fotografico. Per partecipare basterà scattarsi un selfie con lo sfondo suggestivo dell’albero della solid ...