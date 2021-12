Mascherine Ffp2, è guerra sul prezzo. Il governo punta a un euro, i consumatori: "Troppo" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mascherine Ffp2: con l'obbligo di indossarle fino al 31 marzo su bus, treni, metro, aerei - ma anche al cinema, a teatro o al museo - è iniziata la corsa all'acquisto. Il governo ha appena deciso di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021): con l'obbligo di indossarle fino al 31 marzo su bus, treni, metro, aerei - ma anche al cinema, a teatro o al museo - è iniziata la corsa all'acquisto. Ilha appena deciso di ...

Advertising

Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - Bu39159456 : @GianniCuperIoPD @the_highsparrow Se avessero imposto a tutti i luoghi al chiuso, mascherine ffp2 rilevatori e depu… - Fort71488686 : RT @capitone71: Questa ve la devo raccontare assolutamente !! Sono a Stoccarda, domani rientro in Italia, sono venuto a fare il tampone rap… -