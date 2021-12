Lazio, Immobile fa gli straordinari: vuole tornare subito in forma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo essere guarito dal Covid, l’attaccante della Lazio Immobile fa gli straordinari a Formello per tornare subito in forma Immobile negativo. Finalmente la Lazio può riabbracciare il suo capitano, dopo l’isolamento. Ciro non si allena a Formello dal 15 dicembre, saltando così gli appuntamenti contro Genoa e Venezia: ora punto tutto sulla gara contro l’Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport, per recuperare il tempo perso, l’attaccante si allenerà con qualche seduta in più: per lui è fissato un allenamento anche domani, nel pomeriggio, mentre la squadra sarà impegnata solo la mattina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo essere guarito dal Covid, l’attaccante dellafa glia Formello perinnegativo. Finalmente lapuò riabbracciare il suo capitano, dopo l’isolamento. Ciro non si allena a Formello dal 15 dicembre, saltando così gli appuntamenti contro Genoa e Venezia: ora punto tutto sulla gara contro l’Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport, per recuperare il tempo perso, l’attaccante si allenerà con qualche seduta in più: per lui è fissato un allenamento anche domani, nel pomeriggio, mentre la squadra sarà impegnata solo la mattina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

