La manovra di Bilancio è legge. Via libera della Camera con 455 sì. Vale circa 35 miliardi, di cui 22 a deficit (Di giovedì 30 dicembre 2021) La manovra di Bilancio 2022 è legge. La Camera ha dato il via libera definitivo con con 355 favorevoli e 45 contrari. La legge di Bilancio prevede interventi a favore di famiglie e imprese per oltre 32 miliardi di euro. Tra le novità la riforma Irpef che, come ammette oggi da ultimo anche il quotidiano Il Sole 24 Ore, va a vantaggio soprattutto dei redditi medio alti e lascia poco nulla ai più bassi. Un aspetto da tempo messo in luce da Ilfattoquotidiano.it utilizzando i dati messi a disposizione dal ministero dello sviluppo economico. Tra le misure più significative anche la proroga del superbonus per le ristrutturazioni edilizie con la rimozione di vincoli Isee e quindi un ampliamento della platea a favore dei redditi più alti.

