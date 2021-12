Goldberg: “Sono tornato perché mi sentivo in colpa, avevo ricevuto tanto e donato poco” (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contributi del WWE Hall Of Famer Goldberg al mondo del pro wrestling non hanno bisogno di presentazioni. É diventato un nome familiare durante il suo periodo in WCW. Precedentemente ha ammesso di essersi pentito di non aver apprezzato il pro wrestling in passato. Goldberg ha fatto il suo ritorno in WWE nel 2016 dopo una pausa di 12 anni. Da allora, ha trionfato molte volte ed è stato coinvolto in vari match di alto profilo. Parlando al The Pat McAfee Show, l’ex WCW Champion ha ammesso di essere tornato al wrestling perché si sentiva in colpa per non aver dato abbastanza al business. Le sue parole “Sono tornato, prima di tutto, perché dovevo al business qualcosa che non avevo dato in passato. Dopo una pausa di 16 anni e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contributi del WWE Hall Of Fameral mondo del pro wrestling non hanno bisogno di presentazioni. É diventato un nome familiare durante il suo periodo in WCW. Precedentemente ha ammesso di essersi pentito di non aver apprezzato il pro wrestling in passato.ha fatto il suo ritorno in WWE nel 2016 dopo una pausa di 12 anni. Da allora, ha trionfato molte volte ed è stato coinvolto in vari match di alto profilo. Parlando al The Pat McAfee Show, l’ex WCW Champion ha ammesso di essereal wrestlingsi sentiva inper non aver dato abbastanza al business. Le sue parole “, prima di tutto,dovevo al business qualcosa che nondato in passato. Dopo una pausa di 16 anni e ...

