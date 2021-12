Draghi ci aiuti a entrare in Ue. Parla il vicepremier del Montenegro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Noi abbiamo le idee chiare: vogliamo stare con la Nato e l’Ue. E l’Italia deve aiutarci”. Dritan Abazovic ha davvero le idee chiare. Originario di una famiglia albanese, a trentasei anni è il vicepremier del Montenegro, presto potrebbe diventare premier, oggi è leader del partito civico Ura e della piattaforma elettorale “Bianco e nero”. In visita a Roma, dove ha incontrato e invitato a Podgorica papa Francesco, racconta a Formiche.net i suoi piani per trascinare il Montenegro fuori da vent’anni di regime di Milo Djujkanovic, ancora oggi presidente, e farne un perno di stabilità nei Balcani ancora scossi da tensioni etniche e religiose. Servirà l’aiuto di Bruxelles e di Roma, dice. Altri Paesi, come Russia e Cina, sono pronti a subentrare in caso di inerzia. Abazovic, il suo governo si regge su una maggioranza molto ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Noi abbiamo le idee chiare: vogliamo stare con la Nato e l’Ue. E l’Italia deve aiutarci”. Dritan Abazovic ha davvero le idee chiare. Originario di una famiglia albanese, a trentasei anni è ildel, presto potrebbe diventare premier, oggi è leader del partito civico Ura e della piattaforma elettorale “Bianco e nero”. In visita a Roma, dove ha incontrato e invitato a Podgorica papa Francesco, racconta a Formiche.net i suoi piani per trascinare ilfuori da vent’anni di regime di Milo Djujkanovic, ancora oggi presidente, e farne un perno di stabilità nei Balcani ancora scossi da tensioni etniche e religiose. Servirà l’aiuto di Bruxelles e di Roma, dice. Altri Paesi, come Russia e Cina, sono pronti a subin caso di inerzia. Abazovic, il suo governo si regge su una maggioranza molto ...

