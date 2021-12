Covid ed economia | Draghi non è più Super Mario

(Di giovedì 30 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Chi scrive non ha alcun pregiudizio verso, anzi nella primavera del 2020 al tempo di Conte abbiamo pubblicato un articolo sul Sole24ore intitolato L’unica e inevitabile soluzione è, in cui, come si evince dal titolo auspicavamo la sostituzione del disastroso governo “giallo-rosso” con un governo più ampio capitanato da. In passato avevamo criticatoquando in qualità di direttore del Tesoro aveva fatto sottoscrivere derivati sui tassi che sono costati allo Stato oltre 40 miliardi (in dieci anni) e solo all’Italia, perché gli altri paesi europei hanno evitato questo errore. E anche quando a Bankitalia e alla BCE predicava l’austerità e per imporla aveva fatto cadere il governo Berlusconi nel 2011 interrompendo ...

La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… Nell'alberghiero 70.000 dipendenti perderanno il posto e 50.000 ristoranti abbasseranno le saracinesche. Il green pass è s…

Colpa del, che infettando le persone ha duramente colpito anche l'globale: non ci eravamo resi conto di quanto fosse interconnessa finché i porti non si sono bloccati, i container sono ......l'Aifa - è stata recentemente autorizzata dall'Agenzia europea del farmaco Ema un'estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti non in ossigenoterapia ad alto rischio di- 19 ...Il totale dei malati da inizio pandemia si attesta a 636.695. (ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 10.376 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della ...L'Oms ha dichiarato che la rimodulazione della quarantena è "un compromesso" tra il controllo dei contagi e la necessità di far andare avanti le economie ...