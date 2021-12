Conte sullo smartworking: “Va incentivato in questi giorni di picco”. Su Ffp2 e tamponi: “Aumentare forniture e tagliare i prezzi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Ci sono intere famiglie in fila per fare i tamponi e i prezzi sono alle stelle: non possiamo accettare speculazioni vanno aumentate le forniture e i posti dove fare i test imponendo un taglio di costi. Anche le mascherine Ffp2 sono difficilmente reperibili e a costi inaccettabili: devono il Paese ci chiede di tagliare rapidamente i prezzi e vedersi garantite le forniture”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte in un video-messaggio di fine anno dove chiede alla “macchina statale di impegnarsi a pieno regime” anche per fornire le mascherine a scuola e per aiutare i genitori con i “bonus per chi ha figli in dad”. In riferimento allo smartworking Conte sottolinea ancora: “Non possiamo solo imporre norme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Ci sono intere famiglie in fila per fare ie isono alle stelle: non possiamo accettare speculazioni vanno aumentate lee i posti dove fare i test imponendo un taglio di costi. Anche le mascherinesono difficilmente reperibili e a costi inaccettabili: devono il Paese ci chiede dirapidamente ie vedersi garantite le”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppein un video-messaggio di fine anno dove chiede alla “macchina statale di impegnarsi a pieno regime” anche per fornire le mascherine a scuola e per aiutare i genitori con i “bonus per chi ha figli in dad”. In riferimento allosottolinea ancora: “Non possiamo solo imporre norme ...

