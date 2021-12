Consiglio sicurezza Onu condanna massacro esercito in Birmania (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha condannato il massacro attribuito all'esercito birmano, dopo il quale i resti carbonizzati di almeno 35 persone, tra cui due dipendenti di Save the Children, sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildidell'Onu hato ilattribuito all'birmano, dopo il quale i resti carbonizzati di almeno 35 persone, tra cui due dipendenti di Save the Children, sono ...

