Caserta, viabilità: finanziati interventi in 12 comuni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutill Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il programma di interventi sulla viabilità presentato dalla Giunta Regionale della Campania, all’interno del quale sono previste le opere di ammodernamento di diverse arterie ricadenti nei perimetri di ben 12 comuni della provincia di Caserta. Ad annunciarlo è Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, all’indomani della conclusione della procedura di istruttoria e verifica culminata con la delibera adottata dal CIPESS sui progetti candidati a finanziamento due anni fa. “Per la sola provincia di Caserta sono previsti 12 interventi per un totale di circa € 12.734.529,15, a beneficio dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutill Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il programma disullapresentato dalla Giunta Regionale della Campania, all’interno del quale sono previste le opere di ammodernamento di diverse arterie ricadenti nei perimetri di ben 12della provincia di. Ad annunciarlo è Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, all’indomani della conclusione della procedura di istruttoria e verifica culminata con la delibera adottata dal CIPESS sui progetti candidati a finanziamento due anni fa. “Per la sola provincia disono previsti 12per un totale di circa € 12.734.529,15, a beneficio dei ...

