Borsa: Milano tiene con Europa, spread calmo a quota 132 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente senza particolari movimenti in quella che per molte Borse, compresa Milano, è l'ultima seduta dell'anno: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ondeggia di poche ...

InvestingItalia : #Borsa Milano, piazza Affari poco mossa, verso chiusura anno a +23% - - DeLuciaUnige : L'Indice Futsi-Mib della Borsa di Milano è in crescita dello 0, 04%. Esultano pensionati, indigenti e morti di fame. - fisco24_info : Borsa: Milano tiene con Europa, spread calmo a quota 132: Petrolio solido, gas in calo. Attesa per dati macroeconom… - Pgrecoit : Borsa: Milano +0,06% in ultima seduta anno, bene Diasorin: Bene le utilities, cede Bper - Pgrecoit : Borsa: Milano apre poco mossa (+0,04%): Indice Ftse Mib a 27.354 punti -