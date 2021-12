ATP Adelaide 2022: entry-list e chi parteciperà. Presenti Lorenzo Musetti e Gianluca Mager (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente si ricomincia. Nei prossimi giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione di tennis. Tra i tanti tornei in programma nei primi giorni del 2022, c’è da segnalare anche l’ATP 250 di Adelaide che si svolgerà dal 3 al 9 gennaio. L’attuale entry-list del torneo australiano vede diversi giocatori di rilievo, tra i quali il francese Gael Monfils (n.21 del ranking), il russo Karen Khachanov (29), il croato Marin Cilic (30) e lo statunitense Frances Tiafoe (38). In casa Italia sono due gli azzurri già Presenti nel tabellone principale, ovvero Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, mentre tra gli alternates troviamo Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Due anche i giocatori che entrano nel tabellone principale tramite wild card: gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente si ricomincia. Nei prossimi giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione di tennis. Tra i tanti tornei in programma nei primi giorni del, c’è da segnalare anche l’ATP 250 diche si svolgerà dal 3 al 9 gennaio. L’attualedel torneo australiano vede diversi giocatori di rilievo, tra i quali il francese Gael Monfils (n.21 del ranking), il russo Karen Khachanov (29), il croato Marin Cilic (30) e lo statunitense Frances Tiafoe (38). In casa Italia sono due gli azzurri giànel tabellone principale, ovvero, mentre tra gli alternates troviamo Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Due anche i giocatori che entrano nel tabellone principale tramite wild card: gli ...

