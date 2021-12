Variante Omicron | Oms | “Rischio resta molto alto”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ilcomplessivo legato alla nuova” del covid “rimaneelevato. Evidenze consistenti mostrano che questaha un vantaggio di crescita rispetto a Delta con un tempo di raddoppio” dei casi “di 2-3 giorni. Si osserva un rapido aumento dell’incidenza in un certo numero di Paesi, compresi quelli in cuiè diventata ladi Sars-CoV-2 dominante, come il Regno Unito e gli Stati Uniti”. Lo sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità nell’aggiornamento epidemiologico settimanale. “Un calo nell’incidenza dei casi è stata ora osservato in Sud Africa”, rileva il report. “È probabile che il rapido tasso di crescita sia una combinazione dell’evasione immunitaria e dell’aumentata trasmissibilità intrinseca della ...

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - RaiNews : Sembra stiano cambiando i sintomi del Covid con la variante Omicron, sempre più simili a quelli di una normale infl… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - davideangelinit : Il paradosso dei virus spaventosi: se la letalità è inferiore, abbassiamo la guardia, il patogeno circola di più e… - tamistars : @Sarita_Libre Alla fine di novembre i giornali parlavano della poca copertura dei vaccini davanti alla variante Omi… -

PFIZER E MODERNA, PRONTO VACCINO CONTRO/ Disponibile dalla primavera Quindi Bertolaso snocciola un po' di numeri: "Dal 20 al 27 dicembre, la Lombardia ha fatto 270 mila tamponi ..."Ha un vantaggio di crescita rispetto alla Delta con un tempo di raddoppio di 2 - 3 giorni" "Il rischio complessivo legato alla nuova" del covid "rimane molto elevato. Evidenze consistenti mostrano che questaha un vantaggio di crescita rispetto a Delta con un tempo di raddoppio " dei casi " di 2 - 3 giorni ...La variante Omicron di COVID-19 sta facendo una strage: non di morti, per fortuna, visto che dal primo decesso accertato (in Israele, il 21 dicembre) ad oggi si contano in poche decine in tutto il ...La variante Omicron intralcia anche i binari. E no, non è una metafora. L'esplosione di contagi in Lombardia, una delle Regioni più colpite da questa nuova ondata, si riverbera anche sul trasporto ...