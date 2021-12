Tennis, Djokovic: “Prima dello US Open non avrei dovuto partecipare a Tokyo 2020” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il numero uno del Tennis mondiale Novak Djokovic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, ha raccontato la sua ultima travagliata stagione: “È stata una stagione sulle montagne russe per molte ragioni. Normalmente, quando scendo in campo nelle grandi partite, non sono il favorito nel cuore degli spettatori. Mi ero preparato per questo tipo di atmosfera. E invece lì, quasi tutto lo stadio era con me! L’ho sentito appena sono tornato in campo. Non me l’aspettavo affatto e sono stato colto alla sprovvista. Forse quella diversa sensazione emotiva ha influenzato il mio gioco. Mi piace essere supportato. Non sono uno che si motiva in un ambiente ostile. È solo che non ci ero abituato. E in qualche modo non sono riuscito ad entrare bene in partita”. Il serbo ha spiegato di non essere riuscito a gestire le emozioni, forse a causa dei Giochi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il numero uno delmondiale Novak, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’, ha raccontato la sua ultima travagliata stagione: “È stata una stagione sulle montagne russe per molte ragioni. Normalmente, quando scendo in campo nelle grandi partite, non sono il favorito nel cuore degli spettatori. Mi ero preparato per questo tipo di atmosfera. E invece lì, quasi tutto lo stadio era con me! L’ho sentito appena sono tornato in campo. Non me l’aspettavo affatto e sono stato colto alla sprovvista. Forse quella diversa sensazione emotiva ha influenzato il mio gioco. Mi piace essere supportato. Non sono uno che si motiva in un ambiente ostile. È solo che non ci ero abituato. E in qualche modo non sono riuscito ad entrare bene in partita”. Il serbo ha spiegato di non essere riuscito a gestire le emozioni, forse a causa dei Giochi ...

