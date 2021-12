Talebani, divieto per le donne di viaggiare senza un uomo: un altro passo verso la privazione dei diritti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 25 dicembre il nuovo governo talebano ha condiviso altre regole e restrizioni per la parte femminile del popolo. Ogni giorno che passa, bambine, adolescenti e donne adulte afgane subiscono sempre più violazioni dei diritti che avevano conquistato con orgoglio, dopo anni di sangue e lacrime. Subito dopo la presa del potere, il nuovo governo si era detto concorde con la libertà femminile. Ma ogni ennesimo divieto imposto alle donne afgane fa temere un tragico ritorno al passato. Le nuove restrizioni per le donne afgane: il divieto dei viaggi Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ha messo agli atti le nuove norme riguardanti le donne afgane. Tutte le informazioni sono state subito confermate ai media dal portavoce del Ministero, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 25 dicembre il nuovo governo talebano ha condiviso altre regole e restrizioni per la parte femminile del popolo. Ogni giorno che passa, bambine, adolescenti eadulte afgane subiscono sempre più violazioni deiche avevano conquistato con orgoglio, dopo anni di sangue e lacrime. Subito dopo la presa del potere, il nuovo governo si era detto concorde con la libertà femminile. Ma ogni ennesimoimposto alleafgane fa temere un tragico ritorno al passato. Le nuove restrizioni per leafgane: ildei viaggi Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ha messo agli atti le nuove norme riguardanti leafgane. Tutte le informazioni sono state subito confermate ai media dal portavoce del Ministero, ...

