Signora 85enne | violentata e molestata per anni L’aguzzino era proprio lui

Ultime Notizie dalla rete : Signora 85enne

La Repubblica

...i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile salsese sono intervenuti presso l'abitazione di una, ... sempre vicini alle fasce più deboli, ed ancora di più in questo periodo di festa, laè ...In particolare l'uomo,, dopo aver effettuato la spesa, veniva, verosimilmente, seguito dallache, sulla soglia del portone di casa avrebbe cercato un approccio, gli avrebbe anche fatto ...Comunicato stampa SALSOMAGGIORE - Ieri mattina i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile salsese sono intervenuti presso l’abitazione di una 85enne, dopo aver ricevuto l’allarme da alcuni vicini di casa ...A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché, da diversi giorni, non riuscivano a contattare l'85enne e non ricevevano risposta quando andavano a bussare alla porta di casa. E ...