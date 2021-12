Pretelli e Salemi cacciati da un locale a Parigi | ecco la risposta!

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pierpaoloe Giuliada un, ma la verità è davvero quella che dicono loro?la risposta. La risposta dura a Giulia.Pierpaoloe Giuliasono una delle coppie più celebri del nostro mondo dello spettacolo; i due, oltre ad essere più innamorati che mai e affiatatissimi, stanno anche vivendo un brillante momento per le loro rispettive carriere. Mentre la, oltre ad essere un personaggio televisivo, è anche una nota influencer,si gode la sua collaborazione con Domenica In, dopo aver preso parte all’ultima edizione di Tale e quale show. I due fanno ora notizia per un avvenimento successo in Francia, nella ...