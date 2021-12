Lazio | oggi altro tampone per Immobile | Sarri spera

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella giornata dieffettuerà unconfermare di essere negativo al Covid. Laincrocia le ditaè la giornata decisiva per Ciro. Nonostante ci sia grande riserbo sulle sue condizioni di salute, nel pomeriggio di ieri è trapelata la notizia che l’attaccante fosse risultato negativo ad un(non si sa se rapido o molecolare), negatività che andrà accertata definitivamente. Il Corriere dello Sportin edicola spiega come in caso di confermata guarigione dal Covid-19,dovrà svolgere poi le consuete visite di idoneità per tornare regolarmente a disposizione dia partire da domani, giovedì 30 dicembre, quando a ...

Il bomber della, nella giornata di ieri, sarebbe risultato negativo ad un tampone. Non chiaro se il test sia stato rapido o molecolare.ne effettuerà un altro, spera quello definitivo che ...... il sindaco Ernesto Tedesco ha invitato a una conference call nel pomeriggio dii ... 'Abbiamo proposto alla Regioneuna serie di cambiamenti organizzativi' ha spiegato, 'al fine di ...La Lazio vorrebbe chiudere con un offerta non superiore ai 2,5 milioni di euro. Ma i parigini chiedono qualcosa in più. Non vorrebbero cederlo per una cifra inferiore ai 3 milioni. La distanza è ...ROMA - Ci siamo, Ciro Immobile è quasi pronto a tornare in campo dopo il Covid-19. C’è speranza intorno al suo possibile ritorno, ma nessuna conferma per ora. Serve cautela. Il bomber della Lazio, nel ...