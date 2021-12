L’assassinio di Tommaso Becket e la sua canonizzazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo nell‘Inghilterra del Medioevo parlami di un famoso fatto di cronaca. Il 29 dicembre 1170 veniva assassinato nella cattedrale di Canterbury l’arcivescovo e primate d’Inghilterravenerato poi in seguito anche come Sandi Canterbury. All’omicidio di questo Santo è dedicata la puntata di oggi. “Se tutte le spade d’Inghilterra fossero puntate alla mia testa, le vostre minacce non mi smuoverebbero. Sono pronto a morire per il mio Signore, che nel mio sangue la Chiesa possa ottenere libertà e pace”. Queste sono le ultime parole proferite da Sant ai suoi assassini il 29 dicembre del 1170 a Canterbury. Dopo poco più di due anni Papa Alessandro III lo canonizzò. Venne poi conosciuto anche come San ...